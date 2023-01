Sanità | Italia Longeva | ' noi ultimi in Europa per cure a casa agli anziani'

Leggi su europa.today

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Roma, 18 gen. (Adnkronos Salute ) - "che non si riescono a dimettere dall'ospedale": un fenomeno che rappresenta "una vera emergenza" in, ad oggi "molto indietro" sul fronte delle cura a. "Ne beneficiano meno di 3 over 65...