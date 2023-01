Sanità | donne medico | ' prime vittime aggressioni | stop guardie mediche da sole'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Roma, 19 gen. (Adnkronos Salute) - La violenza sugli operatori sanitari riguarda il più delle volte le, che, secondo i dati Inail, rappresentano i tre quarti del personale aggredito. "Un problema culturale ma anche banalmente fisico, perché è più facile aggredire una donna". E le situazioni in cui le dottoresse si trovano isolate e più vulnerabili sono tante, "in particolare nelle sedi di guardia medica, nelle visite domiciliari notturne, ma anche di notte nei grandi ospedali, che sono cittadelle, o nelle corsie svuotate". Serve "gestire l'assistenza considerando i due fattori insieme: cura e sicurezza dell'operatore". E, soprattutto, "non deve essere più possibile che lesiano fatte da una sola persona, vanno affiancate, per esempio con un infermiere". Così Antonella Vezzani, presidente dell'Associazione italiana ...