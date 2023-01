Sandra Milo | chi è | età | carriera | chi è il fidanzato | vita privata | marito | figli | oggi e Instagram

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Tutto pronto per una nuova e imperdibile puntata diè un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone.nel salotto televisivo di Rai 1 si ricorderà Gina Lollobrigida, la diva del cinema morta lunedì scorso all’età di 95 anni, in una clinica romana. E per ricordarla, per ripercorrere tutta la sua, in studio ci sarannoe il regista e attore Ricky Tognazzi. View this post onA post shared by(@real) Dall’infanzia al debutto dial cinema con Alberto Sordi, pseudonimo di Salvatrice Elena Greco, è nata ...