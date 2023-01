San Siro | Sgarbi | “Nominato un sovrintendente per lo stadio | valuterà le carte e deciderà”

Leggi su sportface

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Il sottosegretario ai Beni Culturali, Vittorio, a margine di un evento tenutosi a Milano, è tornato a parlare della questione legata alloGiuseppe Meazza in San: “Abbiamoilper San. Io non devo fare vincoli o deroghe. Questa è un’idea sbagliata di Sala. Ilappena, che è una signora architetto che si chiama Carpani,le, che per me sono abbastanza chiare, perché si tratta di vincolo storico. Ilpoise fare il vincolo o dare retta a me”. SportFace.