Sampdoria | nessun rappresentante all’assemblea degli azionisti di domani

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Laha comunicato ufficialmente l’assenza dell’azionista di maggioranza e di qualsiasi suo delegato nell’assemblea di, questo il testo del comunicato blucerchiato: “L’UcS.p.a. comunica che l’Azionista di maggioranza assoluta non presenzierà, né delegherà il legaledel socio Sport Spettacolo Holding S.r.l., alla terza convocazione dell’Assemblea Straordinariafissata per, venerdì 20 gennaio 2023, alle ore 15.00 presso la sede sociale della società”. A questo punto, dunque, diventerà decisiva per il futuro della, la convocazione prevista per il 2 di febbraio. In corrispondenza di questa data infatti la società genovese avrà bisogno di un aumento di capitale fino a 50 milioni, per ...

Sportitalia

EppureMedia ha trattato l'argomento in modo oggettivo e la tematica è talmente distorta, ... perché, in quanto gemellate con la tifoseria della, volevano tributare un doveroso omaggio ...... Adriano Galliani, il quale ha dichiarato che non è stato raggiuntoaccordo con l' O. ... La Salernitana è alla ricerca di un centrale difensivo, oltre a Colley dellapiace Pape Abou ... Sampdoria, Romei: "Non dateci già retrocessi. Arbitri Nessun ... Ferrero poi si sofferma sul futuro della società blicerchiata: "Nella Sampdoria non parlo con nessuno e non decido ... chiamato Barnaba o Bettonte e lui mi ha detto che non ha ricevuto nessuna nuova ...Gonzalo Villar ha dichiarato di non essere stato pagato alla Sampdoria: la precisazione sugli stipendi dei calciatori Gonzalo Villar ha sganciato una bomba dichiarando di non ricevere lo stipendio da ...