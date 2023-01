Salvini | “Stop alla vendita dei monopattini se troppo veloci”

(Di giovedì 19 gennaio 2023) ROMA – “Stiamo anche lavorando perché alcuni mezzi a due ruote come i, chespesso sfrecciano senza regole, limiti e controlli ovunque, raggiungendo anchetà elevate e pericolose, non possano più essere venduti e acquistati. Il limite di 20 km orari a cui viaggiano ia noleggio, dovrà essere il massimo dità oltre il quale non si possano più vendere o acquistare”. Così il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo(foto), su Facebook, spiegando che si sta lavorando al nuovo codice della strada: “Troppi incidenti sulle strade italiane, troppi morti e troppi feriti, soprattutto fra i più giovani”. L'articolo L'Opinionista.

