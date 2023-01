Salerno | elezioni Collegio dei Geometri | il ballottaggio

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Sarà necessario ilper stabilire la nomina del nuovo Consiglio Direttivo deldeie deiLaureati della Provincia diche vanta oltre 1500 iscritti sparsi su tutto il territorio provinciale. Nonostante la spiccata affermazione del geometra Antonio Rescigno, eletto alla prima convocazione unitamente ai compagni di cordata, l’uscente Presidente Felice Di Salvatore ed il collega Gennaro Morelli, non è bastato il primo turno elettivo conclusosi lo scorso 13 gennaio. Rescigno, Di Salvatore e Morelli, che appartengono alla lista “Uniti per la Categoria”, costituita da altri affermati professionisti per conquistare il governo delcon mandato previsto sino al 2026 dovranno giocarsela al turno dicontro la lista ...

Così Felice Merola, imprenditore cilentano, di Centola - Palinuro, annuncia la sua candidatura alle prossime regionali in Lombardia.... d'intesa con il Ministero della Giustizia, ha convocato all'unanimità le per il rinnovo ... in presenza 19 marzo Il voto in presenza si terrà ad Avellino, Napoli, Tutte le votazioni si ... Dal Cilento alla conquista di uno scranno alla Regione Lombardia. Felice Merola, imprenditore originario di Palinuro, tenta l'ingresso al Pirellone, sede del consiglio regionale lombardo, nella ...