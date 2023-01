Salernitana-Napoli | Iervolino | “Il mio derby del cuore”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“sarà il miodel, come farei a dimenticare che con la famiglia andavo a vedere ildi Maradona”. Lo ha detto Danilo, presidente della, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la rete”, in onda su radio Crc. “Sono stato follemente innamorato di una squadra e adesso lo sono di un’altra, è decisamente ildel. Incrociamo le dita, siamo tutti scaramantici però sarebbe bello vedere vincere illo scudetto e lasalvarsi.-Salerno c’è sempre più voglia di creare un ponte, poteva essere la volta buona, ma per una serie di decisioni che rispettiamo non è stato possibile. ...