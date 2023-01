Salernitana-Napoli | arbitra Chiffi | l’analisi del suo stile di direzione

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Il derby campano sarà diretto dadi Padova, uno dei migliori direttori di questa stagione a cui il designatore si è già affidato per ben 7 volte e designandolo l’ottava volta. Il fischietto veneto ha diretto fino ad ora sempre gare da un buon peso specifico dove si incontravano entrambe squadre di alta classifica o di bassa classifica. Da questo punto di vista, il derby campano, se non fosse per il fatto che sia un derby, anche molto sentito lato granata, sarebbe la partita sulla carta dal minor tasso di difficoltà. Nell’ordine: Spezia-Empoli (1° turno), Milan-Inter (5° turno), Roma-Atalanta (7° turno),-Spezia (11° turno), Lecce-Juventus (12° turno), Atalanta-Inter (15° turno), Spezia-Lecce (17° turno), sono state le gare dirette fino ad oggi. Andando ad analizzare i numeri delle gare dirette da questo direttore di gara ne emerge ...

La capolista sarà ospite dellasabato alle 18- Seduta mattutina per ilall'SSCN Konami Training Center in vista della gara di sabato contro laall'Arechi alle 18. La squadra ha iniziato la ...Il derby campano tra la capolistae la'riaffidata' a Davide Nicola sarà invece arbitrato da Daniele Chiffi. Juventus, i precedenti con Marinelli Sono due i precedenti della ...Seduta mattutina per il Napoli all’SSCN Konami Training Center di Castelvolturno. Gli azzurri preparano il match contro la Salernitana in programma all’Arechi sabato per la 19esima giornata di Serie A ...La capolista sarà ospite della Salernitana sabato alle 18 NAPOLI (ITALPRESS) - Seduta mattutina per il Napoli all'SSCN Konami Training Center ...