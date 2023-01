Forzazzurri

1 Sconfitta ed eliminazione in Coppa Italia per ilcontro la Cremonese. Gli azzurri oggi sono tornati in campo per allenarsi. Ecco il report della seduta mattutina da Castel Volturno: Coloro che sono andati in campo ieri hanno svolto lavoro di ...Successivamente si dedica al teatro con il musical "Stelle a Metà" conDa Vinci e con ... Nel 2017 prende parte all'evento di Diego Armando Maradona "3 volte 10" al Teatro San Carlo di. ... Sal-Napoli, in campo tutti i titolari: ottimismo per il rientro di Kvara ForzAzzurri.net - Corriere dello Sport - Sal-Napoli, in campo tutti i titolari: ottimismo per il rientro di Kvara. Secondo le testimonianze del quotidiano, in casa Napoli ...A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia: “Non capisco perchè il napoletano non possa seguire il Napoli se 100 delinque ...