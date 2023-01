Rust | Alec Baldwin accusato di omicidio colposo non volontario

RaiNews

Arriva la svolta nel caso dell' incidente sul set diavvenuto a ottobre del 2021 , quandoBaldwin accidentalmente sparò e uccise la direttrice della fotografia Halyna Hutchins . Da mesi sono in corso indagini per accertare le responsabilità ...La procura del New Mexico ha deciso di incriminare l'attoreBaldwin per il suo ruolo nella sparatoria sul set del western, in cui morta la direttrice della cinematografia del film Halyna Hutchins. La decisione di portare il divo in giudizio per ... La tragedia sul set di "Rust", Alec Baldwin incriminato per omicidio colposo Alec Baldwin: "Siamo di fronte a una terribile ingiustizia", ha reagito l'attore, ribadendo, attraverso l'avvocato Luke Nikas, di non avere ...Alec Baldwin è stato incriminato per omicidio colposo per il colpo esploso durante le riprese del film Rust, in cui morì Halyna Hutchins.