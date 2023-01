(Di giovedì 19 gennaio 2023) Guerra in, si va verso una nuova escalation? Gli Stati Uniti stanno riconsiderando l'invio di armi più pesanti all', lo scrive il New York Times. Secondo il giornale, l' ...

Guerra in Ucraina , si va verso una nuova escalationStati Uniti stanno riconsiderando l'invio di armi più pesanti all' Ucraina , lo scrive il New York Times. Secondo il giornale, l' amministrazione Biden sta iniziando ad ammettere che Kiev potrebbe ... Rumors: gli Usa ipotizzano di aiutare l'Ucraina ad attaccare la Crimea" Gli Stati Uniti stanno riconsiderando l'invio di armi più pesanti all'Ucraina, lo scrive il New York Times. Questo per favorire Kiev nel negoziato ...