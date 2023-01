Rugby | Nazionale | in estate test match contro Scozia e Irlanda

Quattroruote

A seguire le sfide con Romania e Giappone in vista dei Mondiali ROMA - La Federazione Italianaha ufficializzato il calendario dei test match estivi dellain vista della Coppa del Mondo in Francia. Il cammino degli Azzurri verso la rassegna iridata - come avvenuto quattro anni ...Carlo Checchinato, direttore commerciale Fir, ha sottolineato la condivisione di valori fra ile l'azienda del noleggio a lungo termine, che contribuirà a migliorare l'efficienza ... LeasePlan trasporta gli Azzurri del rugby A seguire le sfide con Romania e Giappone in vista dei Mondiali ROMA (ITALPRESS) - La Federazione Italiana Rugby ha ufficializzato il calendario dei test match estivi della Nazionale in vista della ...La Federazione Italiana Rugby ha ufficializzato il calendario dei Test Match estivi della Nazionale Maggiore Maschile inseriti all’interno della preparazione alla Rugby World Cup 2023 in Francia. Il ...