Ruba i soldi dei parcometri per comprare trattamenti estetici e smartphone

(Di giovedì 19 gennaio 2023) AGI -del valore di oltre 5.000 euro, iscrizioni a villaggi fitness del valore di oltre 3.000 euro, due cellulari in del valore del 1.300 euro cadauno. Sono gli acquisti che una dipendente comunale di 50 anni avrebbe fatto con iti daidi Busto Arsizio (Varese). La donna, finita ai domiciliari su ordine del gip, è accusata di peculato e nei suoi confronti è stato eseguito dalla Guardia di Finanza un decreto di sequestro preventivo fino alla somma di 95mila euro. Le indagini dei finanzieri, diretti dal maggiore Daniele Marra sotto il coordinamento della procura bustocca, hanno scoperto che l'indagata, addetta al settore parcheggi della Agesp s.r.l, almeno dal novembre 2021 al settembre 2022, sarebbe riuscita a manomettere tutti i 38 ...

