RTL 102 5 si conferma ancora una volta leader negli ascolti radiofonici Ter

(Di giovedì 19 gennaio 2023) RTL 102.5 è la prima radiovisione d’Italia: l’intero Gruppo (RTL 102.5 GM 5,8 milioni, Radiofreccia GM 1,2 e Radio Zeta GM 730 mila) vanta 7,8 milioni dinel giorno medio, come da ultima pubblicazione dei dati Ter relativi al 2022. Ma la grande novità è il “Sistema RTL 102.5” con 24.865.000 di contatti nel giorno medio. “RTL 102.5 oggi dichiara un dato globale, reale e attuale, documentabile. Il dato è il risultato del metodo di analisi elaborato da Kebula, startup dell’Università’ di Salerno, focalizzata sull’Intelligenza Artificiale e sulla Data Science”, dice Lorenzo Suraci – presidente del Gruppo RTL 102.5. I contatti si riferiscono alla fruizione dei contenuti dell’intero SISTEMA RTL 102.5 che è composto da tutte le radiovisioni (RTL 102.5, Radio Zeta e Radio Freccia), dai siti web (RTL.it, radiozeta.it, radiofreccia.it), dalle radiovisioni digitali (RTL ...

RTL 102.5

.5 è media partner del programma. Si rinnova la partnership con la casa editrice Baldini+Castoldi che curerà e pubblicherà il libro di ricette del vincitore di MasterChef Italia. MasterChef ....5 leader degli ascolti radiofonici.5 è la prima radiotelevisione d'Italia secondo gli ultimi dati Ter. Quasi 6 milioni di persone, 5,8 per la precisione, nel giorno medio ascoltano ... Big & Bang: il Capodanno di RTL102.5 e Radio Zeta a reti unificate Il boss ha scelto di non collegarsi con l’aula bunker, forse a causa della prima seduta di chemioterapia. Convalidato l'arresto per l’autista e sequestrata la casa della madre di Andrea Bonafede ...Il Gruppo (RTL 102.5, Radiofreccia e Radio Zeta) raggiunge 7,8 milioni di ascolto nel giorno medio. Lorenzo Suraci: «Da oggi il sistema RTL 102.5 vanta anche circa 25 milioni di contatti giornalieri» ...