Royal Rumble | notizia pazzesca su Brock Lesnar | decisione spiazzante

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Ritorno clamoroso in WWE, nessuno si sarebbe aspettato una mossa simile proprio durante la prossimaPER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM, noto come The Beast, è stato uno dei più dei wrestling amati e intimidatori della scena della WWE negli ultimi anni. L’ultima volta che l’abbiamo visto in azione è Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Zona Wrestling

Pochi giorni ci separano dal primo, grande evento del 2023 in casa WWE nonchè uno dei cosiddetti "Big Four", ovvero la. Oltre alla storica stipulazione, valida sia al maschile sia al femminile, ci sono in programma diversi match titolati tra cui quello valido per l'Undisputed Universal Championship tra ...Nella puntata di Monday Night Raw di ieri è stato ufficialmente annunciato che l'American Nightmare prenderà parte almatch , in programma sabato 28 gennaio, e per molti è il favorito ... WWE: Adesso c’è la conferma ufficiale, Cody Rhodes sarà alla Royal Rumble Ritorno clamoroso in WWE, nessuno si sarebbe aspettato una mossa simile proprio durante la prossima Royale rumble decisione spiazzante ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...