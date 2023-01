Corriere dello Sport

RIAD (ARABIA SAUDITA) - La partita l'ha vinta il suo rivale di sempre Leo Messi , ma il duello personale stavolta ha sorriso a Cristiano. Capitano della selezione mista composta da alcuni dei suoi nuovi compagni dell' Al Nassr e da calciatori dell' Al Hilal , il portoghese ha deliziato il pubblico firmando una doppietta nel ...... Dzeko raddoppia dopo undici giri di lancetta, 'scippando' a Cristianoil primato di ... 21:49 84' - Due cambi nell'Inter Problemi per Calhanoglu,da Asllani, in campo anche De Vrij ... Ronaldo sostituito contro Messi: il gesto in panchina non sfugge alle telecamere Il portoghese grande protagonista a Riad nella sfida tra la selezione Al Nassr/Al Hilal e il Psg dell'argentino: autore di una doppietta, a mezz'ora dalla fine CR7 ha lasciato il posto a un compagno ...EA Sports ha annunciato i 100 candidati per la Squadra dell'Anno di FIFA 23 la scorsa settimana. La lista includeva Erling Braut Haaland (un gentiluomo che ho avuto l'onore di arbitrare molte volte), ...