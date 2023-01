(Di giovedì 19 gennaio 2023) Tutto è pronto per il nuovo appuntamento di– Salone Internazionale della Sposa che per questa edizione diventa “” e si sposta alBusdi Viale Angelico 52, una location innovativa nelle vie centrali dello shopping frutto di un importante progetto di riqualificazione dell’ex deposito Vittoria. Tre le giornate di manifestazione, dal 20 al 22 gennaio, per scoprire tutte le novità e tendenze del settore wedding proposte dai circa 150 espositori.delvenerdì pomeriggio, alle ore 16, alla presenza delle Istituzioni: sono attesi Valentina Corrado, Assessore Turismo e enti locali della Regione Lazio; Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda del Comune di Roma; Maria Fermanelli, Presidente CNA Roma; Stefano Di Niola, ...

AGR online

... determinata a prendere le tante decisioni per realizzare le nozze sognate, scegliendo tra le proposte dei circa 150 espositori presenti al primo appuntamento di, con tante novità e ...... tra le vie dello shopping: dal 20 al 22 gennaio 2023 il Salone internazionale della sposa si sposta al Prati bus district di viale Angelico 52 per la prima edizione di, la ... RomaSposa Urban, il taglio del nastro al Prati Bus District il 20 ... Stile, tradizione e innovazione per un nuovo evento dedicato al settore dei matrimoni che inaugura per la prima volta in un luogo dalle caratteristiche architettoniche uniche, nel centro della Capital ...Dal 20 al 22 gennaio un nuovo appuntamento con il Salone Internazionale della Sposa per la prima volta nella centralissima Viale Angelico. Tra gli espositori presenti, circa 150, novità e tendenze per ...