Roma | Zaniolo cita Ronaldo | il messaggio criptico

(Di giovedì 19 gennaio 2023)si sta preparando per affrontare la trasferta con lo Spezia in campionato. Una partita dal sapore speciale per lui, perché è la città in cui è nato e cresciuto. L'attaccante giallorosso ha ...

La Gazzetta dello Sport

Le voci di un possibile addio allasono sempre più insistenti e l'argomento è molto dibattuto in città e nelle radio romane.è entrato nei cuori dei tifosi giallorossi per il gol in ...40 milioni per: lasi sfrega le mani Camelio si dice convinto che laabbia aperto alla cessione del classe '99 scuola Inter: " Diall'Arsenal al momento non ci risulta nulla ... Lo strappo di Zaniolo: vuole andare via subito, la Roma lo valuta 35-40 milioni Sempre più intricata la questione attorno al futuro di Nicolò Zaniolo: mentre la Roma valuta la cessione, spuntano sorprendenti pretendenti Non convocato nell’ultima gara dei giallorossi in campionato ...Le voci di un possibile addio alla Roma sono sempre più insistenti e l'argomento è molto dibattuto in città e nelle radio romane. Zaniolo è entrato nei cuori dei tifosi giallorossi per il gol in ...