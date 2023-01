Roma | vandalizzata di notte la scuola elementare a Marconi Genitori | ”C’è bisogno di videosorveglianza”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 19 gennaio 2023). Risveglio amaro per, alunni e docenti dellaprimaria Vincenzo Cuoco (plesso dell’I.C. Bagnera) di via Blaserna 47 nel quartiere, l’istituto che si trova a due passi da piazza Enrico Fermi. Quando i docenti sono arrivati nell’istituto, di buon mattino, hanno constatato amaramente che nel corso della nottata precedente degli ignoti avevano fatto irruzione, azionando tutti gli estintori presenti nei due piani del plesso, e inondando tutte le classi con la polvere bianca presente al loro interno (polvere chimica). Una polvere non tossica, ma che se inalata può comportare irritazioni delle vie respiratorie e potrebbe peggiorare chi già soffre o o ha in atto infiammazioni a livello polmonare o respiratorio. Una evenienza pericolosa in particolar modo per bambini in tenera ...