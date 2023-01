Roma | trovata senza vita in androne palazzo a Monteverde

(Di giovedì 19 gennaio 2023) (Adnkronos) – Una donna non ancora identificata, di età compresa tra i 30 e i 40 anni, è statanell’di unin via Edoardo Jenner, a. Sul posto i poliziotti del commissariato e i colleghi della Scientifica per i rilievi. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

ilmattino.it

... la 32enne di Rami di Ravarino, in provincia di Modena,carbonizzata nel bagagliaio della ... lo scorso 13 gennaio davanti a un ristorante in zona Tuscolana, a. Quella sera, Martina voleva ...... soprattutto per l'Italia del dopoguerra, di reinventarsi di scalare ogni tipo di entusiasmo, di una forza d'animo di una donna che arrivava da un piccolo comune e si èa diventare una delle ... Sara Girelli, il giallo della 28enne trovata morta a Roma: indossava abiti eleganti Aveva detto loro di spostare l’automobile e lo hanno picchiato con violenza arrivando a togliergli l’apparecchio acustico: in 3 a processo ...Avete mai sentito parlare della Chiesa di San Gioacchino nel cuore di Prati Ha una cupola traforata con stelle di cristallo: uno spettacolo ...