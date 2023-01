Roma | traffico in tilt | chiusa la galleria della tangenziale

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 19 gennaio 2023)insulla, e anche sulla sezione urbana dell’A24. In queste oregiornata di oggi, giovedì 19 gennaio 2023, non pare sia una buona idea imboccare la, soprattutto se non si vuole rimanere intrappolati in una fila interminabile di auto che ancora stenta a sciogliersi. La chiusura del tratto interessato è iniziata alle 9 del mattino, ma le code risultano ancora lunghe e il via libero pare non sia ancora arrivato. Ecco il dettagliomattinata. Incidente mortale sulla A1Firenze: furgone si ribalta, perde la vita un 50enne. Autostrada: code sullaper chiusuraNuova ...