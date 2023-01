Roma | Sei Nazioni all' Olimpico | il 5 febbraio sfida alla Francia L' assessore Onorato | ' Ma la casa del rugby sia il Flaminio'

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Domenica 5lo Stadiotornerà a riempirsi per l'edizione 2023 del Seidi. E si ripartirà subito con unacalda come quella contro la, che ospiterà da ...

leggo.it

A dirlo a margine della presentazione delNazioni aAlessandro Onorato, assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda. 'Crediamo che il Flaminio abbia un fortissimo appeal nel momento in ..."Sarebbe ideale giocare la Supercoppa ao a Milano, sradicare un evento sportivo è triste, a ... Come l'innalzamento adella soglia minima degli italiani nelle rose delle squadre (attualmente ... Roma, Sei Nazioni all'Olimpico: il 5 febbraio sfida alla Francia. L'assessore Onorato: Ma la casa del rugby si La Roma farà a meno di Nicolò Zaniolo. L'esterno giallorosso sta vivendo una stagione complicata nella Capitale nonostante la piena fiducia di Josè Mourinho, per questa ragiona la società giallorossa ...Il futuro di Zaniolo, salvo imprevisti, non sarà alla Roma. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Lo strappo tra il giocatore e il club giallorosso sembra insanabile. Di fatto, il trequ ...