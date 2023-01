Roma | posti di polizia in ospedale | attivati 18 nuovi presidi per garantire la sicurezza Da Ostia alla Cassia | dove sono

ilmessaggero.it

E ancora i policlinici universitari Agostino Gemelli, Tor Vergata e Umberto I: trae provincia tornano idi polizia dentro ai nosocomi. Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi , in un'...... 'io astavo bene - ci confessa - però amo Reggio, sono innamorato. A volte mi fa imbufalire, per le storture che vedo, però so anche che qui posso fare alcune cose che in altrinon potrei:... Roma, posti di polizia in ospedale: attivati 18 nuovi presidi per garantire la sicurezza. Da Ostia alla Cassia Dall’ospedale Sandro Grassi di Ostia al San Filippo Neri, dal Sant’Eugenio al San Giovanni Addolorata. E ancora i policlinici universitari Agostino Gemelli, Tor Vergata e Umberto I: ..."A seguito della riunione odierna del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduta dal prefetto Bruno Frattasi, è stato disposto un nuovo piano di sicurezza che riguarda i pre ...