Roma Paura all’Aurelio sassi contro le auto in sosta e in transito | la denuncia dei residenti

(Di giovedì 19 gennaio 2023)lanciatileine in. Un ‘gioco’ estremamente pericoloso quello che a quanto pare si registra da qualche tempo in via Gregorio XI nel quartiere dell’Aurelio a. Un fatto grave emerso da un post Facebook nel quale una utente: “Volevo segnalare di fare attenzione a chi è costretto a recarsi inin zona Valcannuta in via Gregorio XI, mi hanno lanciato deidalla collina e hanno danneggiato la mia. Sono viva per miracolo. Ho avvisato i carabinieri”. Episodi che si ripetono da qualche tempo Una segnalazione, ma anche un avvertimento agli altrimobilisti costretti a passare per la zona indicata che ha, ovviamente, creato allarme, ma che ha anche ...

ilmessaggero.it

Hoanch'io, sta succedendo a troppi calciatori'. Il riferimento finale è, chiaramente, alla ... è che basta entrare in una comune palestra a Firenze come a, a Milano come a Catania per ..."Ho già fatto una prova con l'orchestra ama ora ne faremo due all'Ariston. Quello sarà il mio ... "Hodi sentirmi 'Stupido', come racconto nel brano che porto al festival, che è un pezzo ... Frana investe il treno per Roma: paura tra i passeggeri. Il sindaco: «È venuto giù un costone» Un muro di gomma. Un tema del quale nessuno vuol parlare. Per omertà, ma soprattutto per paura. Di essere additato come “il ...Ondata di maltempo in Campania, sale il livello del Volturno: Ora il fiume fa davvero paura, strade allagate e treni sospesi.