Roma | i cinghiali invadono la città | Salvini e il senatore di FdI Luca De Carlo attaccano Gualtieri

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 19 gennaio 2023), icontinuano ad invadere le strade dellae le denunce sui social attraverso immagini arrivano in continuazione. A denunciare le invasioni degli animali adesso ci pensano anche i politici., ilaNelladila questione deiper le strade rimane un tema caldo che si arricchisce di nuovi capitoli giorno dopo giorno. “Un enorme branco diadulti, composto da almeno dieci elementi, ha attraversato il quartiere di Montespaccato, a Boccea, passando davanti a un ufficio postale e non lontano dall’ingresso di alcune scuole, in pieno orario di entrata dei bambini. LadiCapitale ormai è una ...