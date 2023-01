Roma ha ragione | sugli aiuti di Stato l’Europa avanzi unita Parla Cipolletta

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Tra Stati Uniti ed Europa la sfida è nel nome della competitività. Ursula von der Leyen, nel suo discorso a Davos, è stata chiara: l’8 febbraio prossimo, giorno del Consiglio europeo, il Vecchio continente batterà un colpo. Come? Con il Net-Zero Industry Act. Questo il nome del pacchetto di misure con cui l’Ue intende rispondere ai 369 miliardi di dollari di incentivi dal sapore protezionista a sostegno della transizione verde previsti dall’Inflation Reduction Act statunitense. La Commissione presenterà ufficialmente il piano tra meno di tre settimane, ma già se ne conosce l’impalcatura: una semplificazione delle autorizzazioni per i nuovi siti di produzione di tecnologie pulite e sgravi fiscali per l’industria verde. Parallelamente, la vicepresidente della Commissione, Margrethe Vestager, sta lavorando a una proposta di alleggerimento delle norme...

Goal Italia

. Il braccio di ferro sulla nomina del nuovo direttore generale del Tesoro è finita con un ... E laè semplice: non era fra quelli graditi a Palazzo Chigi, che gli avrebbe preferito Antonio ......Wanda Ferro ha fatto visita al Sacrario della Polizia presso la Scuola superiore di polizia di. Nel vostro sacrificio per la giustizia e libertà, ladel nostro impegno'. Totti analizza il momento della Roma: "Dybala è un fenomeno ... Intervista all'economista, già presidente di Assonime. Per rispondere al piano americano l'unica strada è predisporre una politica industriale europea ...(di Elisabetta Stefanelli) (ANSA) - ROMA, 19 GEN - TEA RANNO ... e questa mi è sembrata un'ottima ragione per scriverla''. Lo racconta all'ANSA Tea Ranno, la scrittrice che in ''Un tram per la vita'' ...