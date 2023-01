Roma 1943 | quelle suore che salvarono gli ebrei

Osservatorio Repressione

1839 - Paul Cézanne, pittore francese († 1906)- Janis Joplin, cantante statunitense (&... ma, soprattutto, storico presidente della AS. Alla guida dellavinse uno storico ...Il 5 dicembre delio e la mia famiglia abbandonammo Casale per raggiungere clandestinamente la ... però, un nuovo cambiamento "L'azienda venne venduta e l'Olivetti mi offrì allora di andare a... Roma 16 gennaio 1943: Il Gobbo del Quarticciolo Avrebbero compiuto quest'anno 80 anni e, per di più, a sole 24 ore uno dall'altro: il 4 e il 5 marzo del 1943 nascevano Lucio Dalla e Lucio Battisti, due leggende della musica italiana che, con le lor ...Il libro “Stragi di Stato. Via Rasella, Fosse Ardeatine”, con la coinvolgente vivacità narrativa del generale dei Carabinieri Antonio Cornacchia, ...