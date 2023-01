Ripartire dalla Impact economy | il saggio di Giovanna Melandri

(Di giovedì 19 gennaio 2023) AGI - "Stiamo andando a sbattere", non c'è più tempo da perdere, serve "introdurre strutturalmente la misurazione dell'impatto su ogni investimento. Impatto che è ambientale, sociale, di genere, di parità di generazione e territoriale. Questa è la rivoluzione". Lo ha spiegatodurante la presentazione a Milano, del suo libro "Come" (edizioni Il Melangolo), scritto insieme a Isabella Guanzini. Un "piccolo saggio" come lo ha definito, in cui individua la strada che pubblico e privato dovrebbe seguire. "Non basta una nuova stagione di investimenti keynesiani, bisogna riorientare la spesa e introdurre nel sistema la cura, la misurazione e intenzionalità dell'impatto generato" spiega. Per esempio "Il Pnrr dovrebbe essere misurato su ogni risorsa che spende sulla base dell'impatto che ...

