Rinviata l’udienza del processo sulle stragi | prima chemio in carcere per Messina Denaro

(Di giovedì 19 gennaio 2023) CALTANISSETTA –delal boss Matteo, accusato di essere il mandante delledi Capaci e via D’Amelio, che si celebra nell’aula bunker di Caltanissetta. Lo ha stabilito il presidente della Corte d’Assise di Caltanissetta, Maria Carmela Giannazzo, per consentire al difensore di essere presente.ha nominato come L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Noemi Durini: la follia di Lucio Marzo e l’intervista ad Elisabetta Omicidio Vincenzo Ruggiero: le testimonianze di amici e familiari Jenny Coello, la donna trovata morta nel suo appartamento Mario Bozzoli, le dichiarazioni della moglie, il caso a ‘Chi ...

Open

In Pakistan è stataa domani 20 gennaio, per assenza in aula della difesa,di fronte al giudice di Shabbar Abbas, accusato dell'omicidio della figlia Saman a Novellara nell'aprile del 2021.'uomo è ...2023 - 01 - 19 11:13:04processo stragial 9 marzodel processo a Matteo Messina Denaro accusato di essere il mandante delle stragi di Capaci e via D'Amelio è stata ... Messina Denaro, rinviata al 9 marzo la prima udienza dopo l'arresto ...