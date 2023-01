Rigenerazione urbana | pubblicato l’avviso del Comune di Fondi | come partecipare

(Di giovedì 19 gennaio 2023)anticipato in occasione del Consiglio comunale del 28 dicembre 2022 dall’assessore all’Urbanistica Claudio Spagnardi, è statosull’albo pretorio deldiun avviso pubblico per l’acquisizione di proposte di manifestazione d’interesse, da presentare ai sensi della Legge Regionale n.7 del 18 luglio 2017, denominato “disposizioni per lae per il recupero edilizio per interventi di ristrutturazione urbanistica ed edilizia o di demolizione e ricostruzione”. L’atto, richiama l’articolo 3 della succitata legge e si propone di incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente, favorire il recupero delle periferie, limitare il consumo di suolo, incentivare la qualità urbanistica, edilizia ed architettonica ...

Il Sole 24 ORE

LOC 2026 anticipa il paradigma della nuova piazza ed è il primo tassello concreto verso la realizzazione del progetto di, da 80 milioni di euro, per la trasformazione di Loreto ...Tre aspetti in particolare appaiano di particolare rilevanza: riqualificazione, rafforzamento dei presidi socio - sanitari sul territorio,residenziale con il ripristino degli ... Cabin art, nuova vita per i gabbiotti dei vigili di Roma. Gotor: "Esempio di rigenerazione urbana" - Il Sole 24 ORE invita studenti e accademici a collaborare con le città per trasformare siti inutilizzati o degradati in spazi di rigenerazione urbana attraverso un percorso mirato alla de- carbonizzazione delle aree ...Via ai lavori in autunno per essere pronta nel 2026. Alberi, nuove ciclabili e locali. Il traffico sarà deviato ...