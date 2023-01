Riforme | Gelmini | ' priorità non presidenzialismo ma stabilità governi'

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Roma, 19 gen. (Adnkronos) - “In 74 anni abbiamo avuto 68: il nostro problema principale è ladegli esecutivi. Per risolverlo non è necessario introdurre l'elezione diretta del Presidente della Repubblica che oggi è quell'arbitro imparziale di cui il Paese ha bisogno". Lo scrive sui social Mariastella, vicesegretario e portavoce di Azione, pubblicando la foto dell'incontro tra Terzo Polo e il ministro Casellati. "Pensiamo piuttosto a dare la possibilità agli elettori di scegliere da chi essere governati ed assicuriamo a chi viene investito dal mandato popolare quei meccanismi che evitino quello che è accaduto nella passata legislatura: in quattro anni trecon tre diverse maggioranze, tutte rigorosamente diverse dalle coalizioni che si erano presentate al voto". "Questo è quello che ...

La Svolta

Roma, 19 gennaio 2023 Le immagini dell'incontro del Terzo Polo con la ministra per le, Maria Elisabetta Alberti Casellati presso la sede del ministero. La delegazione di Azione - ...(...E infatti, chiarisce Nordio, 'non sarà mai abbastanza ribadito che non ci sarannoche ... commenta da Azione Mariastella. 'Lo sosterremo', aggiunge Gabriella Paita di Italia viva. '... Ultimo'ora: Riforme: Gelmini, 'priorità non presidenzialismo ma ... (Agenzia Vista) Roma, 19 gennaio 2023 Le immagini dell'incontro del Terzo Polo con la ministra per le Riforme, Maria Elisabetta Alberti ...“Il progetto del presidenzialismo e dell’autonomia devono marciare insieme”. Lo sostiene Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera di Fratelli d’Italia, in un’intervista al Fatto Quotidiano. “Capisc ...