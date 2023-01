Riforme | che cosa c' è dietro l' accordo L' ok all' autonomia costa alla Lega

AGI - Agenzia Italia

Nel 2021 - 22 sono stati raggiunti tutti i 14 obiettivi, trae investimenti, di competenza ... Msc e Maersk hanno una capacita' di flotta analoga a quellaavevano i primi 20 operatori nel ...Fu una lunga stagionevide la realizzazione di grandinel mondo del lavoro, ( Statuto dei lavoratori ), nel campo del progresso sociale (Piano casa, case popolari), sul terreno dei ... Le riforme sul tavolo del governo (e il Mes sullo sfondo) L'età per andare in pensione salirà in Francia, entro il 2030, da 62 a 64 anni. E' l'elemento più delicato della riforma delle pensioni che è stata annunciata dal governo… Leggi ...UKRAINA 2023 “In tempo di pace i figli seppelliscono i padri. In guerra sono i padri a seppellire i figli.” (ERODOTO) Alcune informazioni e riflessioni a un anno dall’aggressione. Prima dell’invasione ...