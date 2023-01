Riforme | Calenda | “No netto a presidenzialismo”

(Di giovedì 19 gennaio 2023) (Adnkronos) – “Abbiamo rappresentato il fatto che noi siamo nettamente contrari e non disponibili sulper la ragione molto semplice che il presidente della Repubblica è l’unica istituzione che gode della fiducia dei cittadini in Italia, perché rappresenta l’unità della Nazione”. Così il leader di Azione Carlodopo l’incontro con il ministro delleMaria Elisabetta Alberti Casellati. “Abbiamo presentato la nostra posizione che è nettissima: siamo favorevoli a un premierato cioè a un presidente del Consiglio con poteri più forti, anche eletto direttamente con una legge elettorale che può essere a due turni, come quella dei sindaci o anche proporzionale, con un premier di coalizione”, dice. “Ma soprattutto abbiamo rappresentato che a nostro avviso va fatta di pari passo la discussione sul Parlamento e ...

Agenzia ANSA

