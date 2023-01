Riforme | Calenda “La Presidenza della Repubblica non si tocca”

(Di giovedì 19 gennaio 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo incontrato il Ministro Casellatiche ringraziamo per l’ascolto sul tema delle. Crediamo però che il Governo si stia muovendo in modo confuso. La nostra posizione è netta. Lanon deve essereta”. Lo scrive su twitter il leader di Azione Carlo.-foto agenziafotogramma.it-(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

