Riforme | Calenda | ' doveroso grazie a Casellati per ascolto opposizioni | così si deve fare'

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Roma, 19 gen. (Adnkronos) - "Unringraziamento alla Ministra per aver organizzato questo incontro; per averci consultato; per aver approcciato lecome si, cioè ascoltando le".il leader di Azione Carlouscendo dall'incontro con il ministro delleMaria Elisabetta Albertiaccompagnato da Mara Carfagna, Maria Stella Gelmini, Raffaella Paita.