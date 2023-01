(Di giovedì 19 gennaio 2023) (Adnkronos) – Dura alzata didellaper i problemi delladell’Accademia deiche in uno statement diffuso oggi chiarisce: “Non appoggiamo la”. “Apprendiamo con sconcerto di un prossimo convegno dell’Associazione per‘Strategie contadine per la Bioagricoltura’ che coinvolge numerose istituzioni pubbliche” afferma ladell’Accademia dei, la storica istituzione di Via della Lungara oggi guidata dal presidente Roberto Antonelli e che vede nel ruolo di vicepresidente il Nobel per la Fisica Giorgio Parisi. Nel documento che l’Adnkronos è in grado anticipare si legge che “la...

Adnkronos

...//www.lincei.it/it/article/nota - di - commento - sull%E2%80%99agricoltura - biodinamica) ritiene che vadano fortemente incoraggiate e sostenute, sperimentazione e produzione dell'agricoltura ...Nonostante ladi scudi di molti in Italia, Bruxelles vede gli insetti, e le proteine ...una delle aree più importanti del programma Orizzonte Europa che sostiene finanziariamente lanei ... Ricerca, levata di scudi Commissione Lincei contro l'agricoltura biodinamica, non l'appoggiamo (Adnkronos) – Dura alzata di scudi della Commissione per i problemi della Ricerca dell’Accademia dei Lincei che in uno statement diffuso oggi chiarisce: “Non appoggiamo la biodinamica”. “Apprendiamo c ...La bozza di direttiva dell'Unione europea attuativa del pacchetto fit for 55, che dovrebbe andare al voto della commissione industria, ricerca ...