Riccardo Barbieri Hermitte è stato nominato direttore generale del dipartimento del Tesoro al posto di Alessandro Rivera

La nomina in Consiglio dei ministri. Proposta di riforma del ministero dell'Economia per assicurare il raggiungimento degli obiettivi Pnrr SaràHermitte il nuovo direttore generale del Ministero delle Finanze, al posto di Alessandro Rivera. Il Consiglio dei ministri ha approvato la proposta del Mef inviata alla Presidenza ...... ai fini dell'iscrizione nell'ordine del giorno del Cdm, la proposta di nomina dei direttori generali dei dipartimenti del Tesoro () Ragioneria (Biagio Mazzotta) e Amministrazione ... Salta Rivera al Tesoro Giorgetti propone Barbieri Il governo ha approvato la nomina di Riccardo Barbieri Hermitte come direttore generale del dipartimento del Tesoro del ministero dell’Economia al posto di Alessandro Rivera. Il dipartimento del ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...