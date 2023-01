Reunion degli Oasis | Noel Gallagher chiede al fratello di incontrarsi | la risposta di Liam

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Il 2023 sarà l’anno della? Calma, perché ciò che dicea proposito della gloriosa band di Manchester è sempre da prendere con le pinze. Nei giorni scorsi il chitarrista e cantautore britannico ha rilasciato un’intervista a BBC Radio Manchester per parlare del suo nuovo album con gli High Flying Birds, Council Skies, che vedrà la luce a giugno 2023. Quando i belligeranti fratellivengono intervistati è inevitabile, oltremodo, la domanda sul possibile futuro. A questo giro, che è sempre stato il più categorico sulle possibilità, ha spiazzato tutti. “Ci sarebbe bisogno di una straordinaria serie di circostanze, ma non è detto che queste circostanze non possano attuarsi”, ha ...