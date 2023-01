(Di giovedì 19 gennaio 2023) Finalmente anche chi preme “X” sulla tastiera ha di che giocare: laPC diha unadi, e non è manco lontana Dopo tanto peregrinare, Selene ha impostato la rotta per raggiungere anche il PC con la sua navetta: con questo non diciamo cheè disponibile, ma il gioco almeno ha unadi. Lo hanno rivelato Sony e Housemarque, alzando una volta per tutte i benedetti veli sul port. Il gioco uscirà il 15 febbraio, alla modica cifra di sessanta cucuzze sia su Steam che sull’Epic Games Store. Naturalmente Sony, dal canto suo, sta abbandonando l’idea delle versioni PC dei suoi giochi come se fossero qualcosa di secondario: si tratta di un vero e proprio nuovo lancio del titolo. Andiamo nel dettaglio. Il ritorno di ...

tuttoteK

...Above racconterà una storia ben diversa e si strutturerà in modo divergente rispetto a. ... ma ora il titolo è stato posticipato al 2023 , sebbene non sia stata ancorauna data esatta. ...La piattaforma che ha visto uscire titoli di spessore come(che trovate su Amazon a ... Ma non solo: l'ultimo business briefing svolto da Sony nelle scorse ore si èun'eccellente ... Returnal: rivelata ufficialmente la data di uscita per la versione PC Disponibile dal 15 Febbraio 2023 su Steam e Epic Games Store, il videogioco 'Returnal' supporterà su Windows le tecnologie AMD FSR, NVIDIA e NI ...Finalmente anche chi preme “X” sulla tastiera ha di che giocare: la versione PC di Returnal ha una data di uscita, e non è manco lontana.