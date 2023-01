Secolo d'Italia

Per la vicendaha denunciato Sallusti nella sua veste di direttore de Il Giornale e ha chiuso una transazione nel 2021, transazione il cui contenuto è destinato a non essere reso pubblico ma ...Dall'altra parte della barricata, persino Matteol'ha bollata come "inutile". Non pesa soltanto la questione esplosa in questi giorni dell' improcedibilità per tanti reati senzadi ... Renzi querela (di nuovo) Sallusti e Dagospia: "Mai detto al direttore di Libero 'Ti spacco le gambe'" Roma, 19 gen (Adnkronos) – “Il senatore Renzi ha dato mandato ai suoi legali di agire civilmente e anche penalmente contro il direttore Alessandro Sallusti e contro il sito Dagospia per l’articolo ‘Ti ...(Adnkronos) – Il senatore Matteo Renzi ha dato mandato questa mattina ai suoi legali per procedere in sede civile contro il sito Dagospia e il signor Roberto D’Agostino per le falsità riportate nel ti ...