Regionali Lazio | Manconi | “Accetto proposta D’Amato | ringrazio e sono onorato”

Il Tempo

Il candidato del centrodestra ospite di Adnkronos Live: "Voglia di rinnovamento dopo 10 anni immobilismo. Sì a termovalorizzatore, ma perplessità su sito" Le elezioninele Lombardia non hanno "valenza nazionale nella misura in cui ci misuriamo sul fare e sulla capacità di dare risposte ai cittadini. Dall'altro lato è ovvio che, essendo ogni ...- Lombardia, Fdi domina nel Centrodestra. Si prospetta un quinquennio rosa: analisi Presto si vota in Lombardia e nele se i sondaggi saranno confermati si prospetta una valanga ... Regionali 2023, Piepoli non ha dubbi: centrodestra a valanga in Lazio e Lombardia Nel Lazio - evidenzia l'associazione - forniscono i dati Frosinone ... sono nella più bassa classe energetica - dichiara Maria Domenica Boiano direttrice regionale di Legambiente - ma c'è tanto da ...Regionali Lazio, un appuntamento cui il centrodestra tiene molto. A confermarlo, all'Adnkronos, il candidato Francesco Rocca.