Regionali Lazio | le 5 richieste di Carteinregola ai candidati | in primis programmi | cv e trasparenza

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Siamo a meno di un mese dalle elezionie nelle macchine elettorali si sono messe in moto, rispetto al passato, con un tono assai più dimesso che in una città come Roma si perde nel solito caotico tran tran quotidiano. Pochi i manifesti elettorali (e questo è un bene visti gli alti costi): finora si sono affacciati sulle strade cittadine solo il candidato del centrosinistra Alessio D’Amato e la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni che annuncia “Liberiamo le energie anche in” in rappresentanza del candidato del centrodestra Francesco Rocca. Una scelta, forse, vincente sul piano della comunicazione, che però lancia il messaggio che è meglio affidarsi alla leader nazionale che al candidato alla Regione (che peraltro pochi conoscono). Rocca, sostenuto dalla stessa coalizione nazionale, dal canto suo sui social si ...