Regionali Lazio | Bianchi all’Adnkronos | “Investire su presidi territoriali | inaccettabile turismo sanitario”

Il candidato del centrodestra ospite di Adnkronos Live: "Voglia di rinnovamento dopo 10 anni immobilismo. Sì a termovalorizzatore, ma perplessità su sito" Le elezioninele Lombardia non hanno "valenza nazionale nella misura in cui ci misuriamo sul fare e sulla capacità di dare risposte ai cittadini. Dall'altro lato è ovvio che, essendo ogni ...- Lombardia, Fdi domina nel Centrodestra. Si prospetta un quinquennio rosa: analisi Presto si vota in Lombardia e nele se i sondaggi saranno confermati si prospetta una valanga ... Regionali 2023, Piepoli non ha dubbi: centrodestra a valanga in Lazio e Lombardia Non siamo il Movimento del no, siamo per fare le cose ma per farle bene". Lo ha detto Donatella Bianchi, candidata del M5S alla presidenza della Regione Lazio, nel corso del confronto tra i candidati ...In quella che è una vera e propria campagna elettorale lampo, la corsa alle Regionali del Lazio – l’appuntamento elettorale è in programma per il 12 e 13 febbraio – è segnata da un continuo botta e ri ...