Regionali Lazio | all’Adnkronos confronto tra Bianchi | D’Amato e Rocca – Diretta

Il Tempo

...anche l'occasione per un confronto con i diversi selezionatori e coordinatori tecnicisu ... Liguria lunedì 13 marzo: Lombardia domenica 19 marzo: Basilicata lunedì 20 marzo:domenica 26 ...L'assessore Alessio D'Amato Sul caso è intervenuto Alessio D'Amato, già assessore alla sanità nele candidato del centrosinistra alledi febbraio: 'Tale piano va incontro alle ... Regionali 2023, Piepoli non ha dubbi: centrodestra a valanga in Lazio e Lombardia