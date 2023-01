Reggina-Ternana | probabili formazioni e dove

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Gara valida per la ventunesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. I calabresi devono ripartire subito verso la promozione, gli umbri per restare in zona playoff.si giocherà sabato 21 gennaio 2023 alle ore 14 presso lo stadio Granillo.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE? In virtù della sorprendente sconfitta casalinga contro

... possono mettere nel mirino almeno tre squadre che lo precedono, visto che, Sudtirol e Pisa, distano solo un punto. Il Bari, quarto, è avanti 4 lunghezze. La zona A diretta, cone ...... l'allenatore Aurelio Andreazzoli deve in questi giorni pensare a unaalternativa in avanti,... L'avversario di turno è la, seconda in classifica. Sebbene in casa brilli meno che in ... Ternana, attacco decimato in vista della Reggina I calabresi devono ripartire subito verso la promozione, gli umbri per restare in zona playoff. Reggina-Ternana si giocherà sabato 21 gennaio 2023 alle ore 14 presso lo stadio Granillo. In virtù della ...Sarà una partita da non sbagliare quella che la Reggina dovrà affrontare nella giornata di sabato allo stadio Granillo contro la Ternana. Lo scivolone .... All'assenza di Menez , squalificato, potrebb ...