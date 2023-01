Reggina – SPAL | il commento di Enrico Alfonso

Leggi su seriea24

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Dopoil portiere biancazzurroha commentato così il successo conquistato nella zona mista dello Stadio “Granillo”. “Credo che la parata del primo tempo sul colpo di testa di Fabbian – ha affermato il portierelino – sia tra le dieci parate più belle che ho fatto. Poi quando le analizzeremo tutte a video, si aprirà un altro mondo e valuterò meglio, ma per come si è sviluppata, a così pochi centimetri dalla linea di porta, credo sia stata particolarmente importante.” “Siamo un gruppo coeso che sta bene insieme e lavora tanto e con grandi margini di miglioramento ancora: come ho detto in altre occasioni, tante volte la prestazione è stata migliore e non abbiamo portato a casa punti. Sicuramente oggi il mister avrà molti aspetti da analizzare perché abbiamo sofferto tanto, ...