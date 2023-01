Re Carlo rinuncia a rendite per un miliardo di sterline | Siano usate per il popolo

Avvenire

Poco importa che il ministro della Giustizia,Nordio, non abbia mai detto di voler limitare ... Fatti Matteo Messina Denaroa presentarsi al processo sulle stragi di Capaci e via D'Amelio ...Il sovranoquindi a una parte dei profitti del Crown Estate fund che attualmente assegna ... Reaveva già anticipato, durante il suo discorso di Natale, che i fondi extra 'fossero ... Carlo rinuncia alle nuove rendite «a favore dei sudditi» Non è un bel periodo per l’economia mondiale. E, in particolare, per quella britannica. Nonostante il sostegno del governo alle famiglie per pagare le bollette dell’energia, infatti, la crisi si fa se ...(Adnkronos) – Re Carlo ha chiesto che vengano destinati al ”bene pubblico” e non alla monarchia i profitti derivanti da un accordo per la realizzazione di un parco eolico dal valore di un miliardo di ...