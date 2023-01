Re Carlo rinuncia a rendite parco eolico | “Siano usate per il popolo”

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 19 gennaio 2023) (Adnkronos) – Reha chiesto che vengano destinati al ”bene pubblico” e non alla monarchia i profitti derivanti da un accordo per la realizzazione di undal valore di un miliardo di sterline l’anno, 1,23 miliardi di dollari, su alcuni dei terreni reali. Il sovranoquindi a una parte dei profitti del Crown Estate fund che attualmente assegna alla monarchia britannica 86,3 milioni di sterline all’anno. Oggi il Crown Estate ha annunciato sei nuovi contratti di locazione di energia eolica offshore. Reaveva già anticipato, durante il suo discorso di Natale, che i fondi extra “fossero destinati a un bene pubblico più ampio” invece che alla monarchia in un momento in cui molti si trovano ad affrontare difficoltà finanziarie. Il re ha parlato di “grande ansia e difficoltà” ...