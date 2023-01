Re Carlo rifiuta le rendite del parco eolico | “Siano usate per il popolo”

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Londra – Reha chiesto che vengano destinati al ”bene pubblico” e non alla monarchia i profitti derivanti da un accordo per la realizzazione di undal valore di un miliardo di sterline l’anno, 1,23 miliardi di dollari, su alcuni dei terreni reali. Il sovrano rinuncia quindi a una parte dei profitti del Crown Estate fund che attualmente assegna alla monarchia britannica 86,3 milioni di sterline all’anno. Oggi il Crown Estate ha annunciato sei nuovi contratti di locazione di energia eolica offshore. Reaveva già anticipato, durante il suo discorso di Natale, che i fondi extra “fossero destinati a un bene pubblico più ampio” invece che alla monarchia in un momento in cui molti si trovano ad affrontare difficoltà finanziarie. Il re ha parlato di “grande ansia e difficoltà” vissute da molti che ...

Harry attacca e Re Carlo risponde. Rinunciando a 1,1 miliardi di sterline a favore del popolo britannico. Il sovrano ha detto di no ai profitti di un parco eolico sui terreni della Corona. Preferisce combattere la crisi. Re Carlo rifiuta di incassare un miliardo di sterline per aiutare l'economia del Regno Unito Non è un bel periodo per l'economia mondiale. E, in particolare, per quella britannica. Nonostante il sostegno del governo alle famiglie per pagare le bollette dell'energia, infatti, la crisi si fa sentire.